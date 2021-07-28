МВД изъяло тонну наркотиков из подпольной лаборатории в Башкирии

В Башкирии сотрудники МВД изъяли тонну наркотиков из подпольной лаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего изъято 123 килограмма запрещенных веществ из лаборатории и 887 килограмм прекурсоров, которые хранились на складе.

В отношении четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по обвинению в производстве и сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества. Они задержаны и находятся под стражей.

Фигуранты изготавливали мефедрон в нарколаборатории, которую оборудовали в частном доме города Нефтекамска. Синтетические наркотики они сбывали покупателям оптовыми партиями через интернет-магазин в теневом сегменте Сети.

Во время обыска в дачном доме полицейские обнаружили самодельный химический реактор, средства связи, оборудование для вакуумной упаковки товара и средства индивидуальной защиты, которые могли использоваться при синтезе запрещенных веществ.

Производственная мощность выявленной нарколаборатории позволяла изготавливать до 15 килограмм товара в день.

По версии следствия, вещества и оборудование для производства наркотиков привозили из других регионов. Участники преступного сообщества тщательно конспирировались, каждый отвечал за свое направление деятельности.