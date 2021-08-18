В Москве задержали полицейских за угрозу подбросить наркотики

В Москве задержали троих сотрудников полиции, которые вымогали деньги у пассажира автомобиля BMW, угрожая в случае отказа подбросить ему наркотики. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по событиям, произошедшим в ночь на 20 февраля, когда для проверки был остановлен автомобиль на Новинском бульваре. Пассажир рассказал, что силовики потребовали у него 500 тысяч рублей, обещая в противном случае подкинуть ему запрещенные вещества.

Мужчина воспринял угрозы серьезно и снял деньги со своей карты в ближайшем отделении банка. Через неделю он подал на вымогателей заявление в полицию.

Под следствием находятся сотрудники отдела МВД по району Арбат: майор и два сержанта. Их задержание подтвердили в полиции. Там уточнили, что по заявлению потерпевшего была проведена проверка, в ходе которой подтвердился факт получения денежных средств тремя сотрудниками патрульно-постовой службы за якобы непривлечение россиянина к ответственности за хранение наркотических средств. Полицейские будут уволены со службы по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законом.