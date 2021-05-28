Суд взыскал с бывших полицейских в пользу Голунова пять миллионов рублей

Мосгорсуд взыскал с пятерых бывших полицейских по одному миллиону рублей в пользу журналиста Ивана Голунова, которого они незаконно задержали и которому подбросили наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гражданский иск потерпевшего о выплате моральной компенсации удовлетворен в полном объеме. Осужденные должны возместить Голунову пять миллионов рублей за полицейский произвол.

Ранее 28 мая бывших оперативников отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы во главе с руководителем подполковником полиции Игорем Ляховцем приговорили к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы. Максимальное наказание получил Ляховец. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев осуждены на восемь лет, Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и полностью признавший свою вину, приговорен к пяти годам заключения. Они признаны виновными в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.