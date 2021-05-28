Подполковника полиции приговорили к 12 годам по делу Голунова

Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы подполковника полиции Игоря Ляховца по делу о полицейском произволе в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Ляховец является бывшим начальником отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Его бывшие подчиненные — оперативники, которые провели незаконное задержание журналиста и подбросили ему наркотики, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет, Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и полностью признавший свою вину, был осужден на пять лет заключения.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и его освобождении.