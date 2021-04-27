Для подбросившего наркотики Голунову полицейского запросили 16 лет колонии

Гособвинение просит приговорить основного фигуранта дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, экс-начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца к 16 годам лишения свободы. Об этом во вторник, 27 апреля сообщает ТАСС.

Уточняется, что прокурор также запросил сроки от 7 до 16 лет колонии общего режима для бывших полицейских, задержавших журналиста в июне 2019 года. По данным Telegram-канала Baza, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева предлагается приговорить к 12 годам лишения свободы. Сотруднику УВД по западному столичному округу Денису Коновалову могут дать 7 лет, так как он сотрудничал со следствием.

Экс-полицейских обвиняют в создании организованной преступной группы и приобретении наркотиков для подброса их журналисту. Они планировали получить за это повышение по службе.

Издание сообщает, что Голунов намерен взыскать с обвиняемых пять миллионов рублей за причинение морального ущерба.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явно провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела, возбужденного против журналиста, и о его освобождении.