Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским

Журналист Иван Голунов удовлетворен приговором Мосгорсуда, который огласил приговор в отношении бывших полицейских, которые подбросили ему наркотики. Исход дела он оценил четырьмя словами, передают «Известия».

«Я удовлетворен решением суда», — заявил журналист. Обжаловать приговоры он не намерен.

28 мая Мосгорсуд вынес приговор четырем бывшим полицейским по делу о произволе в отношении журналиста «Медузы». Подполковник Игорь Ляховец (бывший глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы) получил 12 лет лишения свободы. Его бывших подчиненных, незаконное задержавших журналиста и подбросивших ему наркотики, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева приговорили к восьми годам тюрьмы. Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину, осужден на пять лет заключения. С каждого из приговоренных суд также взыскал по миллиону рублей в пользу журналиста.

Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собрались активисты с требованием освободить корреспондента «Медузы». 11 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено, в тот же день журналиста отпустили.