Победитель олимпиад по химии оборудовал нарколабораторию

В белорусском Гродно 17-летнего студента арестовали за изготовление и сбыт наркотиков, сообщает Sputnik Беларусь. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«В квартире у 17-летнего парня была оборудована лаборатория для производства синтетических наркотиков», — сообщили агентству в МВД.

При обыске из квартиры изъяли 500 граммов психотропов, в том числе марихуану, которую употреблял сам подросток. Оперативники вышли на него, когда тот продавал наркотики через интернет-маркет.

Также стало известно, что подросток со школы увлекался химией и много раз становился лауреатом тематических олимпиад.

Ранее стало известно, что трое граждан России создали под Минском крупную нарколабораторию по выпуску альфа-PVP и мефедрона, замаскировав ее под предприятие, занимающееся производством автохимии. После задержания они рассказали силовикам, что хотели накопить на съемку «юмористического фильма».