На Украине обнаружили рекордную плантацию марихуаны

В Чаплинском районе Херсонской области полицейские обнаружили рекордную плантацию марихуаны. Об этом сообщается на сайте местного управления Национальной полиции Украины.

Площадь найденных посевов достигает почти 1 гектара. Правоохранителям удалось изъять 34,7 тысячи кустов конопли стоимостью около 300 миллионов гривен (более 821 миллиона рублей). В полиции рассказали, что плантация была посеяна с помощью специальной сельскохозяйственной техники и орошалась с помощью системы капельного полива. Неподалеку от нее «наркофермеры» установили сторожевую башню, с которой за земельным участком наблюдал дежурный, вооруженный гладкоствольным оружием.

В ходе следственных действий силовики задержали четырех граждан Украины в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемых в причастности к незаконному выращиванию марихуаны.

В ноябре 2019 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителей Кривого Рога, переправлявших марихуану в Россию с помощью беспилотного летательного аппарата. Наркоторговцы доставляли пакеты с наркотиками в один из районов Сумской области, где фасовали свой «товар» и вместе с дроном отравляли через российскую границу.