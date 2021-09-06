Трое россиян создали нарколабораторию под Минском ради «съемок фильма»

Трое россиян получили от 17 до 19 лет тюрьмы за создание нарколаборатории под Минском

Трое граждан России создали крупную нарколабораторию под Минском по заказу анонимного «бизнесмена», были пойманы белорусскими силовиками и угодили за решетку. Сюжет об этом вышел на телеканале СТВ, запись программы доступна на YouTube.

По данным канала, молодые люди «чуть старше 20 лет» были выходцами из одного российского региона и ранее учились в одной школе. Они замаскировали лабораторию по выпуску альфа-PVP и мефедрона под предприятие, занимающееся производством автохимии.

После задержания россияне рассказали силовикам, что хотели накопить на съемку «юмористического фильма». Заказчик производства обещал выплатить им более 27 тысяч долларов за налаживание выпуска и сбыта веществ, чего хватило бы на реализацию их мечты.

«Они не употребляли особо опасных психотропных веществ, что указывает на понимание, что это очень пагубно влияет на организм и здоровье, и сами они к этому не прикасались», — цитирует СТВ представителя СК Белоруссии Сергея Покору. Суд приговорил мужчин к заключению на срок от 17 до 19 лет. Они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Ранее на Украине поймали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. По данным правоохранителей, «банду» организовала 73-летняя украинка. Позже она подключила к распространению веществ 72-летнюю подругу. В квартирах у обеих были найдены сотни упаковок с нелегальными препаратами.