Талибы восстановят действие отмененной 50 лет назад монархической конституции

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявил о намерении восстановить действие отмененной 50 лет назад монархической конституции. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности главы минюста Абдул Хаким Шариа.

По словам представителя талибов, в Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-шаха. Однако радикальное движение исключит из нее положения, которые противоречат нормам шариата. Конституция последнего короля страны Захир-шаха действовала до переворота 1973 года.

6 сентября замглавы Минкульта временного правительства Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Забиулла Муджахид заявил, что движение начнет работу над новой конституцией. Он рассказал, что документ либо перепишут полностью, либо внесут в него ряд поправок.