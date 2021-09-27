Дома сбежавших из страны афганцев сдадут в аренду

Власти Кабула: дома бежавших афганцев будут сдаваться в аренду для защиты от грабежей

Власти афганской столицы заявили, что будут сдавать в аренду дома жителей Кабула, бежавших из страны, чтобы защитить их от грабежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципалитет.

Согласно заявлению, распространенному местными властями, руководство Кабула поручило главам районов и юристам создать списки квартир, чьи владельцы покинули Афганистан во время госпереворота. Эти списки будут направлены в районные департаменты.

В отдельные списки войдут запертые хозяевами квартиры — власти потребовали провести подробную опись имущества, — а также квартиры, захваченные талибами (террористическое движение «Талибан», запрещено в России)

Представители муниципалитета заверили, что квартиры будут сдаваться на льготных условиях.

Ранее жители Берлина захотели национализировать жилищный фонд, находящийся во владении частного бизнеса. В ходе всенародного опроса в поддержку такой инициативы выступили больше половины берлинцев. Идею о национализации вновь стали продвигать после решения конституционного суда, который весной 2021 года назвал неконституционным закон ФРГ, ограничивающий рост стоимости аренды жилья.

