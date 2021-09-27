Берлинцы захотели национализировать жилищный фонд

Более половины жителей Берлина в ходе всенародного опроса выступили в поддержку инициативы национализации жилищного фонда. Об этом сообщает rbb24.

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Подобный опрос о национализации жилья, находящегося во владении частного бизнеса, организовала гражданская инициативная группа «Немецкое жилье и партнеры». В нем речь идет о компании, которая владеет 110 тысячами квартир в городе. Идею о национализации вновь стали продвигать после решения конституционного суда, который весной 2021 года назвал неконституционным закон ФРГ, ограничивающий рост стоимости аренды жилья.

По данным ЦИК Берлина в опросе приняли участие 1,8 миллиона человек. По предварительным данным, 56 процентов опрошенных захотели национализировать жилищный фонд, а 39 процентов респондентов высказались против.

Всенародный опрос, проведенный в форме голосования по проекту, не является для властей обязательным к исполнению. Против национализации выступают почти все партии кроме Левых и Зеленых, которые считаю национализацию крайней мерой.

Ранее власти Берлина согласились выкупить 14,7 тысячи квартир у крупнейших арендодателей Германии. Протесты разгневанных горожан против завышенных арендных ставок вынудили администрацию заключить сделку на 2,9 миллиарда долларов. Раньше арендные ставки в Германии были одними из самых низких в Европе, но в последние несколько лет цены резко выросли, и доступное жилье стало острой политической проблемой.