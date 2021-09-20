США задумали радикально избавиться от бомжей

Администрация президента Джо Байдена решила радикально побороть прогрессирующий жилищный кризис. В США запустили программу House America, которая профинансирует получение нуждающимся населением дома и избавит страну от бомжей, пишет Bloomberg.

В рамках государственного проекта власти всех городов США должны публично представить планы по сокращению числа бездомных. Правительство задумало выделить средства на обеспечение постоянного жилища тем, у кого его нет, и строительство недорогих домов для находящихся на грани нищеты граждан.

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Деньги городские советы и федеральные собрания штатов возьмут из многомиллиардного фонда на восстановление экономики США от последствий пандемии коронавируса. По данным департамента жилищного строительства и городского развития, выделенная на борьбу с жилищным кризисом сумма будет рекордно большой. House America надеется повторить успех подобной кампании, которая проводилась во время президентства Барака Обамы — тогда при поддержке 800 мэров и глав округов удалось с 2010 по 2016 год вдвое сократить число бездомных.

Первыми участниками новой федеральной программы станут 25 местных руководителей, среди который мэры Остина, Окленда, Сиэтла и Вашингтона, глава округа Колумбия, губернаторы штатов Калифорния и Мэн. Больше всего бомжей в США в прибрежных крупных городах, например, в Окленде и Лос-Анжелесе — там практически нет доступного беднякам жилья. House America должна пролить свет на жилищную катастрофу и заставить местную администрацию заниматься ее устранением, а также учитывать при планировании расходов, считают эксперты.

Помешать успешному проведению House America могут отмена моратория на выселение неплательщиков и неспособность государства выделить средства на льготы по квартплате. К тому же, запрет на возведение в определенных районах многоквартирных домов затрудняет обеспечение населения доступным жильем. Департамент жилищного строительства и городского развития пообещал в ближайшие три года построить 100 тысяч объектов недвижимости для бездомных. Причем, по словам секретаря организации Марсии Фадж, это будут не убежища или приюты.

Некоторые американские города все еще отдают предпочтение сомнительным способам избавления от бомжей. В конце августа мэр Лос-Анжелеса Эрик Гарсетти запретил бездомным селиться рядом с учебными учреждениями, парками и популярными дорогами. Программа House America призывает городские власти отказаться от разгона палаточных лагерей бомжей и сосредоточиться на поиске долгосрочных решений.

