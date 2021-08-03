Американские улицы зачистят от бомжей

Мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) Эрик Гарсетти принял постановление, которое запрещает бездомным селиться на некоторых участках улиц. Городские власти в конце августа начнут зачищать от палаток бомжей территории рядом с учебными учреждениями, парками и популярными дорогами, сообщает американский журнал House Beautiful.

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Документ был принят 29 июля и вступит в силу 28 августа. Согласно постановлению, бомжи не смогут разбивать лагеря для проживания в радиусе 500 футов (152 метров) от детских садов и библиотек, путепроводов, автострад, проездов, тротуаров. Прежде чем штрафовать бездомных за пребывание в неположенных местах, городские службы должны будут за 14 дней предупредить людей о необходимости сменить локацию.

На прошлой неделе протестующие из-за ущемления прав бездомных разбили окна и исписали граффити стены резиденции мэра Эрика Гарсетти в историческом жилом районе Парк Хэнкок (Hancock Park) в центре Лос-Анджелеса. Данный акт вандализма не заставил чиновника изменить решение городского совета.

Американцы называют Лос-Анджелес «столицей бездомных». По данным мэрии, на улицах города проживают около 66 тысяч бомжей. Эпатажная звезда-трансгендер Кейтлин Дженнер недавно выступила с инициативой вывезти бомжей в поля, чтобы те не портили и не замусоривали хорошие пляжи и общественные места, не мешали бизнесу развиваться. В июле начался первый этап заселения деревни для бездомных, которую построили на месте бывшей свалки в районе Нохо Лос-Анджелеса.