Американским бомжам запретят сидеть

Городской совет Лос-Анджелеса поддержал постановление, запрещающее бездомным находиться во многих общественных местах. За инициативу проголосовали 13 членов совета из 15, передает Fox News.

Согласно документу, бомжи не смогут сидеть, лежать, спать и разбивать лагерь на территориях в радиусе 500 футов (152 метров) от школ, детских садов, парков и библиотек. Делать все вышеперечисленное на тротуарах, под эстакадами и на автомобильных съездах будет также запрещено независимо от расстояния до объектов.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? Ближе к Западу. Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи

Голливудская торговая палата поддержала принятие постановления. Там напомнили о случаях, когда бездомные нападали на представителей малого бизнеса прямо возле входных дверей их заведений.

Один из двух депутатов, голосовавших против, Майк Бонин, считает, что для нуждающихся необходимо построить жилье, а не гонять их с места на место. «Быть городом, где десятки тысяч людей каждую ночь спят на улицах, — это больно и бесчеловечно. Быть городом, где ежедневно пять человек умирают на улицах, — это варварство», — заявил политик.

Судьбу документа решит мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, который подпишет его или наложит на него вето. В случае одобрения постановления оно вступит в силу через 30 дней после подписания.

В США Лос-Анджелес называют «столицей бездомных». По данным властей, в городе проживают более 66 тысяч бомжей.

В начале июля власти Лос-Анджелеса решили застроить заброшенные участки и мусорные свалки деревнями для бездомных. Согласно плану, бомжам предоставят дома размером 2,5 на 2,5 метра с одной спальней. Проектом предусмотрены общие санузлы, прачечные, зоны отдыха и круглосуточная охрана. Бездомным будет полагаться трехразовое питание и помощь в трудоустройстве.

В начале июля претендующая на пост губернатора Калифорнии трансгендер Кейтлин Дженнер предложила вывезти всех бездомных штата в «открытые поля», чтобы сделать привлекательнее самый популярный пляж Лос-Анджелеса — Венис-Бич — и избавиться от беспорядков на улице. Она отметила, что бездомные портят городские улицы и общественные пространства, мешают бизнесу и совершают преступления.