Российских бездомных задумали поставить в очередь за жильем

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а Минстрою — подумать о возможности постановки бездомных в очередь на социальный найм жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова распорядилась, в частности, «проработать вопрос о целесообразности» создания комплекса мер для профилактики бездомности и оказания таким гражданам помощи. С целью обеспечения бездомных жильем предлагается оценить целесообразность внесения изменений в Жилищный кодекс, которые позволят ставить лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что власти Лос-Анжелеса в США нашли бюджетный вариант решения проблемы с бездомными, построив деревню из микродомов. Подобные жилые комплексы планируют создавать на заброшенных и занятых мусорными свалками участках города.