Парикмахер бесплатно постриг бомжа и «превратил его в супермодель»

Парикмахер сделал бесплатную стрижку бомжу и показал результат. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте стилиста.

Стилист по имени Джей (Jay) объяснил, что бездомный подошел к нему на улице и попросил один доллар (73 рубля), чтобы накопить на стрижку и устроиться на работу. «Он сказал, что потерял своих детей и хочет вернуться в семью», — объяснил мужчина.

Парикмахер пожалел бомжа и сделал ему бесплатную стрижку. На размещенных в сети кадрах Джей показал бездомного до и после преображения. На видео видно, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после его волосы стали аккуратными, чистыми и уложенными в короткую прическу. Ролик набрал больше пяти тысяч просмотров.

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Пользователи сети восхитились добротой стилиста и новым внешним видом бездомного. «Ты превратил его в супермодель», «Невероятно», «Отличная стрижка», «Ты спас ему жизнь», «Это чудесный акт милосердия. Надеюсь, другие люди возьмут с тебя пример. Храни тебя господь!» — писали они.

В феврале эксперты раскрыли имена знаменитостей с накладными волосами. В качестве первого примера привели предпринимательницу Кайли Дженнер, которая любит экспериментировать со своей внешностью. Отмечается, что в марте 2020-го она опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер окрашивает корни ее светлых волос.