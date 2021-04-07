Бомж случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности

Бездомный из Нигерии случайно попал в объектив фотографа и прославился в соцсетях из-за своей внешности. Об этом сообщает портал Medialeaks.

Фотограф с никнеймом afolabi_lagos рассказал в Twitter, что команда увидела на месте съемки спящего под мостом мужчину и предложила ему принять участие в фотосессии вместо другой модели.

Согласно материалу, бомжа Али переодели в черный лонгслив с высоким горлом и костюм зеленого цвета, состоящий из пиджака и брюк. Его образ дополнили коричневые туфли и головной убор. Мужчину запечатлели на фоне проезжей части и разрушенной стены.

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Автор фотографий поделился результатом съемки в Twitter, и его пост стал вирусным, набрав больше 30 тысяч лайков. В описании к публикации afolabi_lagos отметил, что, по его мнению, Али создан для моделинга.

«Поза Али, его фигура и цвет кожи идеально подходили для работы в кадре», — написал фотограф. Пользователи согласились с его мнением и восхитились внешностью бездомного в комментариях под снимками. «Какая у тебя красивая кожа, вау!», «Вы изменили жизнь бедного мужчины — это судьба или удача? Он прекрасен», «Какие красивые позы на фото, действительно, он словно профессиональный манекенщик», — комментировали юзеры.

В марте парикмахер бесплатно подстриг бездомного и превратил его в «голливудскую звезду». Стилист и волонтер благотворительной организации Humanity Showers Джордан Вердин (Jordan Verdin) показал бездомного до и после преображения. На видео показано, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными и чистыми.