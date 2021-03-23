Преображение бездомной женщины в «голливудскую звезду» прославило ее в соцсетях

Волонтеры подстригли бездомную женщину и прославили ее в соцсетях. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, волонтеры организации De-Graft Johnson Foundation нашли Жасмин Терксон (Jasmine Turkson) и ее двух детей в Африке, в одном из городов Ганы. Отмечается, что у женщины нет собственного жилья, поэтому ей приходится ночевать с сыновьями под открытым небом.

Как сообщает издание, сотрудники благотворительной организации решили помочь Терксон и пожертвовали ей крупную сумму, на которую она смогла купить дом и сделать в нем ремонт. Волонтеры приобрели героине мобильный телефон, а также оплатили услуги парикмахера, визажиста и стилиста. Кроме того, на полученные деньги африканка купила новую одежду и аксессуары.

Впоследствии работники фонда опубликовали пост в Facebook, в котором показали результаты преображения Терксон: ей сделали новую стрижку и нанесли яркий макияж. Пользователей восхитила ее внешность, и они принялись писать ей комплименты в комментариях.

«Спасибо вам за то, что заставили ее улыбнуться», «Вау», «Какая красивая женщина», «Я просто в восторге», «Красотка», «Звезда голливудских фильмов», — высказывались подписчики.

В марте парикмахер бесплатно подстриг бездомного и превратил его в «голливудскую звезду». Стилист и волонтер благотворительной организации Humanity Showers Джордан Вердин (Jordan Verdin) показал бездомного до и после преображения. На видео показано, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными и чистыми.