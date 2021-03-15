Парикмахер омолодил клиента на десятки лет и удивил пользователей сети

Парикмахер помог клиенту решить проблему облысения, заснял процесс на видео и удивил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользователь c никнеймом zackthebarber работает в одном из барбершопов штата Массачусетс, США, и помогает мужчинам скрывать лысину с помощью специальных накладок с волосами. Он поделился роликом, на котором продемонстрировал перевоплощение одного из посетителей.

Так, сперва на размещенных кадрах специалист показал клиента салона красоты до процедуры. Затем парикмахер сбрил машинкой редкие волосы на макушке мужчины, покрыл этот участок головы специальным клейким раствором и надел на клиента парик. Вдобавок в конце мастер сделал ему укладку.

«Никогда не устану от улыбок, которые появляются на лицах клиентов после всех этих трансформаций», — гласит подпись под публикацией, которая стала вирусной и набрала 8,5 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков.

Пользователи сети были удивлены преображением клиента и отметили, что он помолодел на десятки лет. «Пришел мужчина в возрасте, ушел молодой парень. Все-таки прическа влияет на внешний вид!», «Он на 20 лет помолодел», «Это два разных мужчины? Офигеть», «Как же прическа меняет возраст», — высказывались они в комментариях.

В декабре 2020 года парикмахер постриг бомжа на камеру и вызвал споры в сети. По словам стилиста под ником skinny_pinny, он сам предложил бездомному мужчине сделать стрижку. В конце видео демонстрируется обновленная прическа клиента. Кроме того, парикмахер дал ему две бутылки воды и напоследок пожелал удачи. Пользователи сети посчитали, что стилист снимал процесс ради лайков в интернете.