Парикмахер подстриг бомжа на камеру и вызвал споры в сети

Парикмахер бесплатно преобразил бездомного мужчину, заснял процесс на камеру и озадачил пользователей сети. Дискуссия по поводу опубликованного в TikTok видео развернулась на портале Reddit.

Пользователь под ником skinny_pinny работает барбером в Аризоне, США, и делится роликами, на которых он обслуживает своих клиентов.

В одном из недавних видео он показал, как подстриг бомжа, который зашел в его салон. По словам стилиста, он сам предложил мужчине сделать стрижку, и в итоге они «отлично побеседовали». Далее на кадрах демонстрируется обновленная прическа клиента. В конце сеанса парикмахер отдал бездомному две бутылки воды и пожелал ему удачи. «Приятно оказывать помощь людям, которым повезло меньше, чем остальным», — подписал он публикацию, которая стала вирусной и набрала больше 103 тысяч лайков.

Описанное видео вызвало споры в сети. Одни были возмущены тем, что парикмахер снимал весь процесс на камеру. «Это круто, что он сделал такое для него. Но зачем снимать кого-то, когда они, возможно, находятся в самой худшей ситуации в своей жизни? Достаточно унизительно для некоторых людей попросить о помощи. Просто кажется, что это может лишить человека того маленького достоинства, которое у него еще осталось», «Но кто это снимает и зачем?», «Просто сделай доброе дело, и пусть он уйдет со стрижкой и с чувством достоинства. Не нужно гнаться за лайками в интернете», — возмущались юзеры.

Однако другие пользователи оценили поступок стилиста и поблагодарили его. «Этот мир был бы намного лучше, если бы у нас было больше таких людей, как вы... Спасибо!», «Вы заставили меня плакать. Это потрясающе. Спасибо тому, кто постриг этого человека», «Благослови тебя бог, дружище», — писали они.

В мае российский парикмахер работал два дня без перерыва и установил мировой рекорд. Мастер из Костромы Влад Демидович подстриг за это время 90 человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса.