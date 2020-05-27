Российский парикмахер работал два дня без перерыва и установил мировой рекорд

Российский парикмахер из Костромы Влад Демидович подстриг больше 90 человек за два дня и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что по правилам 48-часового марафона, который начался 25 мая, барбер должен был обслуживать клиентов без перерыва на сон и отдых. Так, за первые сутки Демидович сделал прически 50 посетителям, а за оставшееся время он принял еще как минимум 30 человек.

«Изначально мы планировали около 70 стрижек, но наш барбер работал на удивление быстро, и пришлось подключать резервных клиентов, даже звать людей с улицы», — пояснил организатор акции Джохар Курбанов.

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Таким образом парикмахер установил новый мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва, обойдя прежнего рекордсмена на 12 часов.

«Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, но тут его можно понять, а вот спать не хотел», — рассказал Курбанов.

26 мая появилась информация о том, что Влад Демидович за первый день акции подстриг полсотни клиентов. Специалист пил воду и ел шоколадные батончики с фруктовым пюре, одновременно делая стрижки посетителям, при этом процесс его работы транслировали в режиме реального времени в соцсетях. Тогда парикмахер планировал принять еще 20 человек, однако в конечном счете смог обслужить 30 клиентов.

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