Раскрыты цены на нелегальные услуги российских парикмахеров во время пандемии

Журналисты раскрыли стоимость нелегальных парикмахерских услуг, которые оказывают в России во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Информация появилась на сайте «Московского Комсомольца».

Так, по информации издания, цена услуг выезжающих на дом парикмахеров варьируется от 250 до 5 тысяч рублей: стоимость зависит от сложности оказываемой процедуры. Отмечается, что объявления от специалистов появляются в сети ежедневно.

«Я надеваю маску и перчатки, халат стираю после каждого клиента! Инструменты протираю спиртом. Какие еще гарантии безопасности вам нужны?» — возмутилась парикмахер по имени Оксана в ответ на вопрос журналистов о безопасности ее деятельности.

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Еще один мастер, с которым связались журналисты, привлекает клиентов сниженными ценами на услуги и предложением получить дополнительную процедуру в подарок.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции 29 марта Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим самоизоляции, а с 13 апреля в столице временно прекратилась работа большинства организаций, для которых оказание медицинских услуг не является основным видом деятельности, в том числе парикмахерские.

19 мая градоначальник оценил сроки открытия салонов красоты в городе. «Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — заявил Собянин.

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