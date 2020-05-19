Собянин оценил фразой «без парикмахерских еще никто не умирал» сроки их открытия

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил сроки открытия салонов красоты в городе. На эту тему он высказался в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Трансляция велась в YouTube.

По словам градоначальника, необходимо понимать угрозу, которая «висит над нашими родными и близкими», и действовать соответственно ситуации. «Зайдите в реанимационное отделение, и все станет ясно: ситуация не так проста и далека от идеальной», — добавил он.

«Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными», — подчеркнул мэр.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции 29 марта Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста.

С 13 апреля в столице временно прекратилась работа большинства организаций, для которых оказание медицинских услуг не является основным видом деятельности, в частности парикмахерских.

14 мая Сергей Собянин заявил, что салоны красоты и парикмахерские в городе пока не откроются, и пообещал, что предприятия начнут свою работу при первой возможности.

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