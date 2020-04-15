В Москве впервые оштрафовали открытый в режим самоизоляции салон красоты

Первый салон красоты оштрафовали в Москве за работу во время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондаренко.
Владелица заведения Дарья Молокина признана виновной в несоблюдении требований указа мэра Москвы, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что индивидуальная предпринимательница осуществляла оказание парикмахерских услуг, а также услуг макияжа и ногтевого сервиса.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, выгула домашних животных в 100 метрах от дома, выноса мусора и похода в ближайший работающий магазин или аптеку.
С 13 апреля в Москве временно прекратилась работа большинства организаций, для которых оказание медицинских услуг не является основным видом деятельности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения