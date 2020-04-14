Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты на второй неделе изоляции

Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты после того, как учреждениям с медицинской лицензией было разрешено принимать клиентов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Согласно отчету, на второй неделе самоизоляции траты москвичей на бьюти-услуги, осуществленные с помощью транзакций по банковским картам, выросли в 3,5 раза по сравнению с первой неделей. Отмечается, что наиболее высокий спрос в этой сфере был зафиксирован в пятницу, 10 апреля.

Режим самоизоляции ввели в Москве в воскресенье, 29 марта. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна.

10 апреля стало известно, что москвичей оставят без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе временно прекращается работа большинства организаций, в том числе оказывающих медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным.

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