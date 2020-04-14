Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты на второй неделе изоляции

Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты после того, как учреждениям с медицинской лицензией было разрешено принимать клиентов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.
Согласно отчету, на второй неделе самоизоляции траты москвичей на бьюти-услуги, осуществленные с помощью транзакций по банковским картам, выросли в 3,5 раза по сравнению с первой неделей. Отмечается, что наиболее высокий спрос в этой сфере был зафиксирован в пятницу, 10 апреля.
Режим самоизоляции ввели в Москве в воскресенье, 29 марта. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна.
10 апреля стало известно, что москвичей оставят без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе временно прекращается работа большинства организаций, в том числе оказывающих медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения