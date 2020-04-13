Девушка нашла способ избежать похода в салон красоты и разбогатела за две недели

Австралийка нашла способ избежать частого похода в салон красоты за наращиванием ресниц и разбогатела за две недели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20-летняя визажистка Оливия Епифано (Olivia Epifano) создала накладные ресницы, которые способны продержаться на веках около месяца. Ее изобретение стало пользоваться спросом, и вскоре после запуска тематического сайта Епифано заработала 100 тысяч долларов (более семи миллионов рублей). Сейчас в ассортименте представлено 10 различных комплектов накладных ресниц, стоимость которых составляет от 15 до 25 долларов (1103 и 1838 рублей).

Визажистка рассказала, что впервые идея пришла ей в голову в 18 лет. Это случилось после того, как она не смогла найти качественные накладные ресницы, которые можно было бы носить дольше нескольких дней. В настоящий момент девушка стремится к показателю в миллион продаж к июню 2020 года. «Я хотела бы доминировать на рынке в своей стране, а затем развивать бренд в США», — призналась Епифано.

В сентябре 2019 года выяснилось, что популярная женская бьюти-процедура по наращиванию ресниц опасна для здоровья. По словам врача из британской офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс, в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций и заболеваний, связанных с применением фальшивых ресниц.

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