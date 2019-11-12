Ресницы Меган Маркл стали предметом споров в сети

Пользователи сети обратили внимание на неестественно густые ресницы герцогини Сассекской на церемонии поминовения павших солдат, участвовавших в войнах Великобритании. Об этом пишет The Sun.

Юзеры заметили, что Меган Маркл, которая известна легкими классическими образами, появилась на публике с макияжем в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»), тонким слоем румян, помаде нюдового оттенка, а также объемными и длинными ресницами.

Мнения комментаторов по поводу изменений во внешности герцогини разделились. Многие из них убеждены, что это настоящие ресницы Маркл, которые выросли благодаря регулярному использованию специальной сыворотки. В то же время другие предположили, что женщина скорректировала свой образ при помощи накладных ресниц.

«Они точно искусственные. Вы только посмотрите на другие снимки», — написал один. «Не думаю, что это ее ресницы. Определенно, она их скорректировала», — поддержал другой. «Нежно. Не выглядит так, как будто она "переборщила"», — заметил третий.

Ранее английского модельера Стеллу Маккартни обвинили в попытке прорекламировать пальто ее одноименного бренда, в котором герцогиня Сассекская пришла на День памяти. Маркл надела темно-синее двубортное пальто с поясом Stella McCartney, стоимость которого составляет 1545 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!