Популярная женская бьюти-процедура оказалась опасной для здоровья

Популярная женская бьюти-процедура по наращиванию ресниц оказалась чреватой последствиями. Об этом сообщает The Sun.

По словам врача из британской офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс, в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций, связанных с применением фейковых ресниц.

«С ростом разнообразия процедур по наращиванию ресниц выросло и число неотложных проблем с заражением век», — пояснила эксперт. В качестве примера она привела хроническое воспалительное заболевание блефарит, которое проявляется в виде опухолевых наростов над ресницами.

Хоукс также напомнила, что ресницы в первую очередь предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения: злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере ресниц.

В июне ученые доказали, что процесс создания селфи приводит к раннему старению. Новое исследование, проведенное косметической фирмой Avon, показало, что голубой свет от экрана смартфонов (High-energy visible light — HEV-излучение) оказывает разрушительный эффект на кожу лица: длительное нахождение под этим излучением может вызвать сильное окислительное повреждение.

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