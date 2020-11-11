Девушка случайно напоила парикмахершу и осталась с «худшей прической 2020 года»

Девушка осталась с «худшей стрижкой 2020 года» из-за парикмахерши, которая случайно напилась алкоголя во время работы. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая парикмахерша Эмили Хант (Emily Hunt) из Манчестера попросила коллегу покрасить ее и сделать наращивание волос в домашних условиях. Последняя согласилась провести процедуру за 70 фунтов стерлингов (семь тысяч рублей), несмотря на то, что краску и накладные волосы Хант приобрела на свои деньги.

По словам 24-летней героини материала, мастер провела у нее дома 4,5 часа. Все это время она «потягивала джин и по непонятным причинам мыла свою голову». Хант также рассказала, что из-за неадекватного поведения коллеги половину работы ей пришлось выполнить самостоятельно, в том числе смешать красители и прикрепить некоторые пряди.

«Я предложила ей напиток только в качестве дружеского жеста. Я никак не ожидала, что она выпьет пять бокалов, в то время как я едва закончила первый», — пожаловалась девушка.

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Через некоторое время британка отправилась в салон красоты на коррекцию прически. Мастеров заведения ужаснули ее волосы, и они окрестили их «худшей стрижкой 2020 года». Кроме того, в голове Хант обнаружили иглу, которую пьяная коллега оставила во время наращивания. Клиентка заключила, что после посещения профессионального мастера, она почувствовала огромное облегчение.

Ранее в ноябре жительница английского города Уилмслоу получила полмиллиона рублей в качестве компенсации за ошибку неумелого парикмахера. Кимберли Гортон (Kimberley Gorton) пришла в салон красоты, чтобы постричься и покрасить волосы, однако после процедуры на ее голове остались «огромные спутанные клочки волос». В итоге Гортон пришлось срезать волосы, которые она отращивала 16 лет.