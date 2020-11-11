Женщина получила полмиллиона рублей благодаря ошибке парикмахера

Жительница английского города Уилмслоу получила полмиллиона рублей в качестве компенсации за ошибку неумелого парикмахера. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

36-летняя медсестра Кимберли Гортон (Kimberley Gorton) пришла в салон красоты, чтобы подстричься и покраситься. После того, как девушке смыли краситель, на ее голове остались «огромные запутанные клочки волос».

«Там был огромный узел справа, и еще один, поменьше, слева, и они занимали весь мой затылок. Мастер сказал, что мне не стоит беспокоиться, потому что она все исправит. Но потом она начала дергать меня за волосы, пытаясь их распутать. В конечном итоге ничего не вышло, и она отправила меня домой с сеткой, которую я должна была надеть на голову. Я выглядела нелепо. От злости я чуть не расплакалась», — поделилась эмоциями героиня материала.

Следующие несколько дней девушка посещала тот же салон в надежде, что другим парикмахерам удастся распутать ее волосы. «Они смазывали узлы кондиционером и оливковым маслом, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Их даже пытались разорвать изнутри, но и это не помогало», — сказала медсестра.

В итоге Гортон пришлось отрезать волосы, которые она отращивала 16 лет. Англичанку сильно травмировала произошедшая ситуация, и она обратилась за психологической помощью к своему терапевту. «Это так глубоко меня тронуло, что доктор счел мое состояние близким к скорби. Так и было — я оплакивала свои волосы», — объяснила героиня.

Пострадавшая обратилась в суд, где испортивший ее прическу парикмахер признал свою вину. Через полгода Гортон выплатили компенсацию в размере 5574 фунтов стерлигов (557 400 рублей). «Мне понадобился целый год, чтобы снова обрести уверенность в себе. Я больше никогда в жизни не буду красить волосы», — заключила она и добавила, что компенсация принесла ей моральное облегчение.

В октябре девушка покрасилась в домашних условиях, сожгла волосы и показала результат. Через некоторое время после нанесения краски девушка обнаружила, что часть корней ее волос была сожжена. «Прошло уже два дня, моя голова пульсирует и очень болит. Она покрыта волдырями. Еще у меня сожжены корни, и в некоторых местах образовались проплешины», — поделилась Честер.