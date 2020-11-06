Девушка отрастила самые длинные в мире волосы после неудачной стрижки

Девушка из Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами. Об этом сообщается на официальном сайте Guinness World Records.

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18-летняя Ниланши Патель (Nilanshi Patel) рассказала, что впервые ее признали обладательницей самых длинных волос среди подростков 21 ноября 2018 года. С того момента она дважды побила собственный рекорд. Два года назад длина ее волос составляла 1,7 метра, но с тех пор они выросли еще на 30 сантиметров.

Патель начала отращивать волосы в шесть лет после того, как ей сделали неудачную стрижку. «Мне сделали стрижку, очень плохую стрижку. После этого я решила, что никогда не буду стричь волосы. Я приняла такое решение, когда мне было шесть лет, и с тех пор я не притрагиваюсь к длине волос», — объяснила она.

На данный момент девушка не определилась, будет ли она и дальше растить волосы, чтобы установить мировой рекорд в другой возрастной категории.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем. 83-летняя Нгуйен Тхи Динх (Nguyen Thi Ding) впервые подстригла волосы, когда ей было 19 лет. После этого она перестала укорачивать длину. Волосы свалялись в длинный жгут, похожий на питона.

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