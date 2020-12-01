Модель 16 лет скрывала лысину, сняла парик и удивилась реакции окружающих

Британская модель прятала отсутствие волос на голове в течение 16 лет с помощью парика, решила снять его и удивилась реакции окружающих. Об этом сообщает Mirror.

29-летняя Лаура Матиас (Laura Mathias) из Мэннингтри, Великобритания, рассказала, что еще в 13 лет парикмахер заметила проплешину на ее голове. С течением времени таких участков становилось больше, и врачи поставили ей диагноз универсальная алопеция — заболевание, которое вызывает полное выпадение волос не только на голове, но и на теле.

По словам героини материала, в подростковом возрасте она стыдилась своей лысины и прятала ее с помощью париков. «Мне казалось, что только у меня есть такая проблема, потому что в то время не было социальных сетей», — пояснила женщина и добавила, что ненавидела смотреть на себя в зеркало.

Манекенщица рассказала, что не снимала парик в течение 16 лет, однако во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса, она начала работать из дома и перестала надевать его каждый день. Однако, когда к ней приходили друзья, Матиас вновь прятала лысину.

В апреле модель решила поделиться своей историей в соцсетях и опубликовала снимок без парика. Она призналась, что сначала была в ужасе, но в итоге получила множество комплиментов со стороны подписчиков. Поддержка пользователей вдохновила Матиас, и спустя несколько месяцев она вышла на улицу без парика.

Сейчас британка не носит парики ежедневно и призывает женщин с аналогичной проблемой не прятать свою индивидуальность. Вдобавок Матиас работает послом благотворительной организации Models of Diversity: она мечтает вдохновить других девушек с алопецией принять свою внешность.

Ранее женщина воспользовалась средством контрацепции и облысела. Британка попробовала маточную спираль для контрацепции и потеряла волосы. Медики диагностировали у нее очаговую алопецию — болезнь, которая поражает кожу головы.