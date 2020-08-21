Женщина перепутала облысение с беременностью

36-летняя жительница английской деревни Грейт-Брикхилл, графство Бакингемшир, полностью облысела из-за алопеции, которую она сначала перепутала с беременностью. Об этом сообщает издание The Sun.

В сентябре 2012 года Кэнди Коэн (Candy Cohen) почувствовала себя плохо и списала это состояние на расстройство желудка. Через пару дней никаких новых симптомов не появилось, и Коэн предположила, что беременна. Она прошла тест, но он показал негативный результат.

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Тогда англичанка отправилась к врачу. Результаты анализов крови показали, что у нее воспалена печень, и из-за этого в организме был повышен уровень билирубина — одного из компонентов желчи. Вскоре после этого кожа женщины приобрела желтоватый оттенок. «Я стала похожа на Мардж из мультфильма «Симпсоны», — рассказала Коэн.

В течение следующих шести недель британка начала страдать от сильного кожного зуда и бессонницы. За короткий промежуток времени она похудела на шесть килограммов. Кроме того, у нее стали выпадать волосы. «Я помню, как мыла голову в душе и неожиданно увидела, что у меня выпадают клоки волос. Они были на полу и у меня в руках. Я даже не могу описать свой шок и ужас», — призналась она. Врач диагностировал у нее очаговую алопецию.

Коэн заказала все возможные средства от облысения: шампуни, мази, стероиды, кортизол в ампулах. Но все либо не помогало, либо эффект от лечения проходил слишком быстро. Через полгода ее состояние вновь ухудшилось, и волосы начали выпадать по всему телу. Это повергло британку в отчаяние и депрессию.

Заручившись поддержкой своего 38-летнего мужа Рассела (Russel) и 61-летней матери Кэрри (Carrie), Коэн решила сбрить все, что осталось от ее волос. Решение далось ей непросто, но избавило от дальнейшего стресса.Теперь женщина пользуется париками. Ей нравится примерять различные прически и экспериментировать с цветом волос.

Коэн нашла поддержку в сообществе для лысеющих в Instagram и даже создала бутик, где продает повязки на голову и украшения. Она смогла принять свою новую внешность и хочет стать важным примером для двух дочерей.