Бизнесмен пожелал быстрее скрыть лысину и умер

В Индии бизнесмен скончался после операции по пересадке волос. Об этом сообщает издание Times of India.

Владелец логистической компании 43-летний Шраван Кумар Чаудхари (Shrawan Kumar Choudhary) обратился в одну из частных клиник пластической хирургии в Мумбаи втайне от семьи 8 марта.

Мужчина заплатил 500 тысяч рупий (около 470 тысяч рублей) и выразил желание, чтобы ему за один раз пересадили 9250 волос. Как правило, во время операции пересаживают не более 3 тысяч волос, и пластический хирург согласился пересадить лишь 3,7 тысячи. Процедура продлилась 12 часов, в то время как максимально рекомендованная ее длительность составляет 6-8 часов.

Вскоре после хирургического вмешательства у него началась тяжелая аллергическая реакция — анафилактический шок. Задыхающегося бизнесмена доставили в больницу, где он умер на следующий день от полиорганной недостаточности — отказа сразу нескольких внутренних органов.

Главный врач клиники Викас Халвай (Vikas Halwai) утверждает, что Чаудхари прошел все необходимые проверки перед операцией. Полиция начала расследование инцидента.

Представитель Индийской ассоциации пластических хирургов назвал трудности с дыханием «очень редким осложнением, с которым после пересадки волос сталкиваются единицы». Он добавил, что пациент должен был находиться под надзором врачей как минимум сутки.

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