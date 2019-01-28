Мать двоих детей тайно легла на операцию по увеличению груди и умерла

В Китае женщина отправилась на операцию по увеличению груди втайне от семьи и скончалась на хирургическом столе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Китаянка по фамилии Ли из города Лючжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, посетила клинику пластической хирургии 18 января. 32-летняя женщина решила провести процедуру по увеличению груди с использованием собственного жира вопреки воле мужа. Тот отговаривал ее от операции из-за расходов на ипотеку и двоих детей. Тем не менее Ли взяла ссуду в 20,3 тысячи юаней (198,7 тысячи рублей) на полтора года на медицинские расходы.

Во время процедуры забора жира из ноги Ли неожиданно стало плохо. Пульс находящейся в состоянии наркоза женщины начал резко падать, она перестала дышать. Умирающую женщину перевезли сначала в больницу традиционной медицины, а затем — в центральную городскую больницу. Ее мужу сообщили о произошедшем и дали пять тысяч юаней (около 49 тысяч рублей) на медицинские расходы.

С момента смерти женщины супруг Ли не смог связаться с персоналом клиники пластической хирургии и до сих пор не знает имени хирурга. Точная причина смерти женщины также неизвестна.

Власти проверяют, обладали ли хирург и две медсестры, проводившие операцию, необходимой квалификацией. Наличие диплома у анестезиолога удалось подтвердить. По китайским законам, врачи не имели права проводить операцию без согласия хотя бы одного члена семьи пациента.

Представители государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР общаются с сотрудниками клиники и обсуждают размер компенсации для семьи погибшей.

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