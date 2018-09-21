Блогер пожаловалась на отравление силиконовой грудью

Фитнес-блогер из Флориды Сиа Купер (Sia Cooper) заявила, что собирается удалить силиконовые импланты из груди, так как они «отравляют» ее. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале Diary of a Fit Mommy.

Женщина отметила, что сделала операцию по увеличению груди семь лет назад: «Мой тогдашний муж заявил, что это сделает нашу сексуальную жизнь пикантнее. К тому же я резко похудела на 20 килограммов, моя грудь сдулась, и я хотела почувствовать себя более женственной». Тогда ей ввели 400 кубических сантиметров силиконового геля.

Спустя несколько лет после операции Купер начала страдать от повышенной тревожности и депрессии. Она быстро утомлялась, но поначалу списывала все на хлопоты с ребенком. Женщина несколько раз делала анализы крови на уровень железа, подозревая у себя анемию, но результаты каждый раз оказывались хорошими.

Материалы по теме Мне бы твои проблемы Самые нелепые жалобы людей на жизнь

Тем не менее ее состояние начало ухудшаться: Купер страдала от скачков настроения, головных болей и выпадения волос. В какой-то момент из-за усталости она спала по 12 часов в сутки. Врачи не могли объяснить ей, что происходит, и тогда она сделала вывод, что во всем виноваты силиконовые импланты. Вскоре Купер вступила в сообщество женщин на Facebook, страдающих от такой же проблемы.

Американка уверена, что содержащиеся в составе имплантов химикаты, такие как формальдегид, ртуть и мышьяк, «медленно отравляют ее».

Купер признает, что, хотя не существует научных доказательств связи аутоиммунных заболеваний и силиконовых имплантов, тысячи женщин страдают от одинаковых симптомов. Их многочисленные заявления привели к тому, что в 2019 году состоится встреча здравоохранительных организаций с врачами на эту тему.

Женщина твердо намерена удалить импланты: «Их и так надо менять каждые 10-15 лет, так что срок почти подошел. К тому же никакая красивая грудь не стоит постоянного ощущения, что ты зомби». Также Купер призналась, что грудь постоянно напоминает ей о бывшем муже.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!