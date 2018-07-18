Известный пластический хирург пустился в бега после смерти пациентки

Знаменитый бразильский пластический хирург, известный под псевдонимом Доктор Бумбум, пропал после смерти пациентки. Об этом сообщил местный новостной ресурс G1.

Доктор Денис Фуртадо (Denis Furtado) проводил процедуру по увеличению ягодиц пациентке Лилиан Каликсто (Lilian Calixto) у себя дома в Рио-де-Жанейро в субботу 14 июля. Неожиданно женщине стало плохо. Мужчина доставил ее в больницу, но состояние бразильянки продолжало ухудшаться и через несколько часов она умерла.

После этого хирург бесследно исчез, а судья выписал ордер на его арест. Девушка 45-летнего Фуртадо, которая работала секретарем клиники и, предположительно, помогала ему оперировать, взята под стражу. Известно, что она училась на врача, но бросила институт. Местный медицинский совет начал расследование по факту смерти пациентки.

Доктор регулярно появлялся на бразильском телевидении, а у его страницы в Instagram, которая сейчас удалена, было около 650 тысяч подписчиков.

Жертве хирурга было 46 лет, она работала в банковской сфере и растила двоих детей. Каликсто приехала на операцию из другого региона страны. Пока не установлено, какое именно вещество было введено пациентке. Однако в своих видео в соцсетях хирург рассказывал о применении полиметилметакрилата (PMMA) для увеличения ягодиц. В косметологии его используют в качестве филлера для мягких тканей.

Нивео Стеффен (Niveo Steffen), президент Бразильского сообщества пластических хирургов, отметил, что в отрасли появилось множество дилетантов: «Операции нельзя проводить дома. Многие продают нереалистичные образы пациентам, используя неэтичные уловки, а те покупаются на низкие цены и не понимают, насколько адекватны эти условия».

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