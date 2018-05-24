Американка очнулась после операции в незнакомом месте с бургером в руке

Американка рассказала о косметической процедуре, после которой она очнулась в незнакомой гостинице с бургером в руке. Об этом сообщает WSB-TV.

По словам Митци Макфарленд (Mitzi McFarland), она и ее сестра обратились к дерматологу Уинделл Дэвис-Баут (Windell Davis-Boutte), которая оказывает услуги в американском городе Атланта, штат Джорджия. Они заказали лазерное удаление избытков жира по технологии SmartLipo. Вместо этого Дэвис-Баут сделала им обычную липосакцию.

Макфарленд утверждает, что после операции ее живот напоминал что-то из фильмов ужасов. Несмотря на это, она вернулась к тому же врачу для дополнительной процедуры. Дэвис-Баут заверила ее, что не будет использовать сильный наркоз. Через 18 часов после этого женщина очнулась в гостинице недалеко от офиса дерматолога с надкушенным бургером из «Макдоналдс» в руке.

Макфарленд планирует судиться с Дэвис-Баут. Еще несколько исков подали другие пациенты. Один из них касается рекламных видео, которые врач выкладывала на YouTube. В роликах она танцует и распевает популярные песни возле неподвижно лежащих обнаженных пациентов.

В 2017 году сообщалось, что жительницу Нью-Йорка арестовали за помощь в проведении подпольной косметической операции, которая повлекла смерть пациентки. Она встречала пациентов нелегального пластического хирурга в ресторане Dunkin' Donuts и отводила их в его квартиру.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!