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Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти

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Американская модель Патрисия по прозвищу Суперзадница призналась, что врачи отказываются делать ей пластические операции из-за угрозы летального исхода. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Девушка, которая днем работает металлургом, а вечером — диджеем и моделью, рассказала, что сделала две пластических операции, чтобы увеличить свои ягодицы. Патрисия задумалась об инъекциях жира несколько лет назад во время липосакции. С тех пор ей сначала ввели 1,2 тысячи кубических сантиметров жира, а затем еще 900 кубических сантиметров.

«Я довольна размером, но хотела бы изменить форму, так как она расплывается, когда я сажусь», — объяснила девушка. Однако врачи отказались делать модели операцию, так как всего одна дополнительная унция жира (около 30 миллилитров) способна убить ее. «Если жир поднимется к легким и заблокирует их, то вы не сможете дышать и умрете», — сказал ей пластический хирург Терри Дубрау (Terry Dubrow).

Патрисия отметила, что считает себя «суперженщиной», так как является единственной женщиной-металлургом на своем сталелитейном предприятии. «Это и заставило меня изменить пропорции, чтобы выглядеть как супергероиня», — добавила она.

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