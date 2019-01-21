С лица любителя пластической хирургии удалили пять сантиметров кожи

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший на пластическую хирургию более 500 тысяч фунтов стерлингов (41 миллион рублей), пережил пятичасовую операцию на лице перед 11-й коррекцией формы носа. Об этом сообщает издание Metro.

35-летний любитель пластики жаловался на жесткие бугры на лице. Их причиной оказался фиброз — разрастание соединительной ткани в результате хронического воспаления. Кроме того, под кожей его лица обнаружили 200 нитей, по-видимому, оставшихся после неудачной косметической процедуры.

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Пластическому хирургу, к которому Алвес обратился для подтяжки лица и губ, понадобилось пять часов, чтобы извлечь нити. Кроме того, врач удалил с его лица пять сантиметров кожи.

В ближайшее время бразилец снова ляжет под нож, чтобы изменить форму подбородка и носа. «Они наконец заменят имплантат в подбородке на ромбический, с которым мое лицо будет казаться меньше, и сделают 11-ю ринопластику, для которой возьмут хрящ от ребра, — объяснил он. — Мой специалист по носу, доктор Шахрияр Ильхани (Shahriar Ilkhani), обещает, что сумеет решить мои проблемы с дыханием, а риск сводится к некрозу кожи на носу».

С 2004 года бразилец подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова взялся за старое.

В 2018 году сообщалось, что Алвес столкнулся с проблемами на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся внешности. Когда он прилетел в Великобританию, сотрудник паспортного контроля заявил, что не видит сходства между его лицом и фотографией в документах.

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