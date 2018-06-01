Любитель пластической хирургии лишился паспорта из-за неузнаваемой внешности

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший на пластические операции более 500 тысяч фунтов стерлингов (41 миллион рублей), столкнулся с проблемами на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся внешности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Алвеса, когда он прилетел в Великобританию, сотрудник паспортного контроля заявил, что не видит сходства между его лицом и фотографией в документах. «Я объяснил, что делал массу пластических операций, и сказал посмотреть на все штампы и визы в моем британском паспорте, — рассказывает бразилец. — Но офицер не захотел входить в мое положение, обрезал края паспорта и отправил получать новый».

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Алвес утверждает, что уже попадал в подобные ситуации во время поездок в Индию и Дубай, но в итоге его все же пускали в страну. Он отметил, что никогда не испытывал затруднений из-за своей внешности, когда прилетал в Соединенные Штаты.

С 2004 года бразилец подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова взялся за старое.

В 2017 году сообщалось, что три китаянки столкнулись с затруднениями на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся после пластических операций внешности. Снимок, на котором три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, приобрел вирусную популярность в китайских социальных сетях.

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