Пациентка сэкономила на пластике носа и впала в кому

Жительница штата Техас Лора Авила (Laura Avila) сделала пластическую операцию в Мексике ради экономии и попала в реанимацию. Об этом сообщает Fox News.

В октябре Авила отправилась вместе с женихом в мексиканский город Сьюдад-Хуарес, чтобы сделать ринопластику. Услуги пластического хирурга за границей стоили значительно меньше, даже с учетом расходов на путешествие.

Однако операция прошла неудачно — из-за ошибки анестезиолога у женщины случился сердечный приступ и развилась опухоль мозга. «Приступ длился четыре минуты. Затем Лору поместили в искусственную кому, чтобы предотвратить развитие опухоли в мозгу, появившейся из-за осложнений после анестезии», — объяснила сестра пострадавшей Энджи.

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Затем Авилу перевезли из клиники пластической хирургии в отделение реанимации городской больницы. Только спустя четыре дня жениху пациентки удалось перевести ее в американское лечебное заведение. По словам родственников, врачи из Сьюдад-Хуареса отказывались отдавать им медицинскую карту Авилы, пока они полностью не оплатили услуги.

Американские доктора сообщили родственникам, что мозгу пациентки был нанесен непоправимый вред, и «она уже не будет прежней». Они предложили либо отключить Авилу от аппаратов жизнеобеспечения, либо надеяться на то, что она очнется. Однако, даже если это случится, женщина не сможет жить полноценно.

Семья Авилы выбрала второй вариант и начала сбор денег на краудфандинговой платформе для продолжения лечения.

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