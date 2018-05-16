Из жизни
 
Последние новости
В России появятся офшоры
Арестант устроил прямую трансляцию из «роскошной» тюремной камеры
В Москве ощутили нехватку строителей  
Названы лучшие зомби-хорроры в истории
Поставщика оружия ЦРУ уличили в намерении продать кому-то напалм
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
В России появится первое село для киргизов
Названы причины возвращения Игнашевича в сборную
Опубликовано видео прохода «Юрия Долгорукого» через арктические льды
Новости партнеров

Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью

Перейти в «Мою Ленту»
Ли Кэмерон

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, утверждает, что после дешевой пластической операции в Таиланде ее грудь оказалась непоправимо испорчена. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летняя Ли Кэмерон (Lee Cameron) посетила Таиланд, чтобы удалить имевшиеся у нее силиконовые имплантаты и сделать подтяжку груди. За семь тысяч австралийских долларов (около 327 тысяч рублей) ей обещали помощь хирурга мирового класса и роскошные условия проживания. В Австралии аналогичные процедуры обошлись бы не дешевле 27 тысяч австралийских долларов (около 1,3 миллиона рублей).

Когда сняли бинты, женщина увидела на груди открытые раны длиной до десяти сантиметров. Кроме того, соски располагались существенно выше, чем должны. Хирург списал это на возраст пациентки и сказал, что со временем они переместятся ниже. Начавшаяся послеоперационная инфекция окончательно убедила Кэмерон, что нужно возвращаться домой, пока она в состоянии это сделать.

Пластический хирург Оливия Перотти (Olivia Perotti), которая лечила ее в Австралии, утверждает, что неоднократно имела дело с подобными и более тяжелыми случаями. Небольшая, но заметная доля австралийцев, обращающихся к дешевым пластическим хирургам из Юго-Восточной Азии, сталкивается с различными послеоперационными осложнениями. По словам Перотти, она видела женщину, которая потеряла сосок.

В декабре сообщалось, что после неудачной пластической операции между глаз жительницы Таиланда образовалась заметная дыра. По ее словам, ей занесли инфекцию во время ринопластики в одной из дешевых клиник города Хатъяй.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'I've been permanently disfigured - I had open wounds': Woman who got breast implant surgery in Thailand warns others about cheap, risky operations
Женщина без обезболивания разрезала свою грудь и вытащила импланты
Неудачная ринопластика оставила пациентку с дырой между глаз
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

Не в себе

Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
15:44Сегодня

Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям

16:45Сегодня

Пес бросился в воду и спас друга

11:45Сегодня

Трамп придумал способ есть бургеры на диете

Из жизни00:0514 мая

«В смысле ты не пробовала водку?»

Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
13:22Сегодня

Велосипедисты въехали в тайный тоннель и чудом спаслись от поезда

14:28Сегодня

Американский учитель утопил енотов на глазах школьников

10:14Сегодня

Соседи приняли спор с попугаем за домашнее насилие и вызвали полицию

Из жизни

Вот увидишь!

Проблемы со зрением можно решить всего за несколько минут
20:1415 мая

Трехногий аллигатор засел на крыльце и не выпускал жильцов из дома

07:12Сегодня

Женщина наготовила коллегам пирожных со слабительным и лишилась работы

20:5915 мая

Белки спрятали под капотом автомобиля 23 килограмма шишек

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Россияне выехали на Крымский мост и начали массово нарушать закон
В России появится первое село для киргизов
Стегавших москвичей нагайками казаков отстегали нагайками
Раскрыта причина увеличения количества найденных в Подмосковье боеприпасов
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
В Испании поймали скрывавшегося грабителя с 75 личностями
Поставщика оружия ЦРУ уличили в намерении продать кому-то напалм
Игнорировавшую бордель в своих квартирах женщину постигла кара
Во Франции озаботились гомофобами
Американца оставили без кофе из-за ненависти к мусульманам
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Эстонский муниципалитет утвердил флаг с изображением каннабиса
Киев нашел путь из «украинского Крыма» в «украинскую Кубань»
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
Украинский режиссер Сенцов объявил голодовку «до победного конца»
Госдеп США поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Чубайс заметил грань безумия в Госдуме
Россия одолжила денег США
Продавцы чистого воздуха
Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими
Незаменимый углерод
Какую долю в мировом энергобалансе занимает этот энергоноситель?
Подсчитаны убытки от Крымского моста для Украины
Россиян заставят доплатить за соки и газировки
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани
ФСБ сорвала готовившиеся теракты на чемпионате мира по футболу
У главного вора России появилась надежда на пересмотр дела
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Объяснен загадочный феномен в магнитном поле Земли
В МГУ раскрыли секрет размножения елей
США передадут России управление МКС
Найден способ получить «кусок» нейтронной звезды
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Названы причины возвращения Игнашевича в сборную
Буффон завершит карьеру
Аргентинцев научили снимать русских девушек на чемпионате мира
Российскому биатлону предрекли изоляцию из-за допинга и коррупции
Объявлена дата первого турнира UFC в России
Букмекер назвал фаворита финального матча Лиги Европы
Все материалы
Культура
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
«От древних людей остались амфоры, от нас останутся пакеты»
Выпускник «Фабрики звезд» поборол хайп и ушел в электронное подполье
Киркоров грязно выругался во время интервью о «Евровидении»
Джигарханян попал в реанимацию
Спевшей про поцелуи с девушками певице пришлось извиняться перед лесбиянками
Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост
Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети
ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube
На ТВ поведали о претворении Путиным гитлеровского проекта Крымского моста
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россияне создали самозаряжающийся iPhone
Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда
Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет
Женские купальники заменили скотчем
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Пилот перепутал аэропорт
Европейцев накормят блюдами времен голодомора
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Козлам запретят летать на самолетах
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям
Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью
Трамп придумал способ есть бургеры на диете
Американский учитель утопил енотов на глазах школьников
Все материалы
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
В Москве нашли помесь «ЗИЛа», «Роллс-Ройса» и «Кортежа»
Обновленный Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа
Toyota и Lexus отзовут в России почти 8 тысяч машин
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы