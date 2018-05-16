Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, утверждает, что после дешевой пластической операции в Таиланде ее грудь оказалась непоправимо испорчена. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летняя Ли Кэмерон (Lee Cameron) посетила Таиланд, чтобы удалить имевшиеся у нее силиконовые имплантаты и сделать подтяжку груди. За семь тысяч австралийских долларов (около 327 тысяч рублей) ей обещали помощь хирурга мирового класса и роскошные условия проживания. В Австралии аналогичные процедуры обошлись бы не дешевле 27 тысяч австралийских долларов (около 1,3 миллиона рублей).

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Когда сняли бинты, женщина увидела на груди открытые раны длиной до десяти сантиметров. Кроме того, соски располагались существенно выше, чем должны. Хирург списал это на возраст пациентки и сказал, что со временем они переместятся ниже. Начавшаяся послеоперационная инфекция окончательно убедила Кэмерон, что нужно возвращаться домой, пока она в состоянии это сделать.

Пластический хирург Оливия Перотти (Olivia Perotti), которая лечила ее в Австралии, утверждает, что неоднократно имела дело с подобными и более тяжелыми случаями. Небольшая, но заметная доля австралийцев, обращающихся к дешевым пластическим хирургам из Юго-Восточной Азии, сталкивается с различными послеоперационными осложнениями. По словам Перотти, она видела женщину, которая потеряла сосок.

В декабре сообщалось, что после неудачной пластической операции между глаз жительницы Таиланда образовалась заметная дыра. По ее словам, ей занесли инфекцию во время ринопластики в одной из дешевых клиник города Хатъяй.

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