Салон красоты заклеил женщине глаза

Жительница таиландского города Пхукет осталась без ресниц по вине суперклея. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Вместо специального косметического клея косметолог использовала быстросохнущий универсальный.

Через несколько минут веки опухли, а затем слиплись, когда женщина моргнула. Несмотря на это, косметолог потребовала за работу 1,5 тысячи бат (три тысячи рублей) и лишь затем согласилась дать скидку — 500 бат (тысяча рублей).

Чтобы удалить клей, Супап направилась в другой салон. После болезненной процедуры, которая растянулась почти на час, она полностью лишилась ресниц. За это ей пришлось заплатить еще тысячу бат (две тысячи рублей).

Женщина утверждает, что обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Ей ответили, что ничем не могут помочь.

В 2017 году сообщалось, что после неудачной пластической операции между глаз жительницы Таиланда образовалась заметная дыра. По ее словам, ей занесли инфекцию во время ринопластики в одной из дешевых клиник города Хатъяй.

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