Женщина воспользовалась средством контрацепции и облысела

Британка воспользовалась маточной спиралью для контрацепции и облысела. Врачи диагностировали у нее очаговую алопецию — болезнь, которая поражает кожу головы. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что контрацептивом женщина решила воспользоваться после того, как в 2008 году родила дочь. Вскоре после установки спирали у нее выпали волосы, однако затем стали отрастать вновь. Британка решила повторить процедуру в 2016 году, однако уже спустя год она снова начала лысеть и потеряла 70 процентов волос.

По словам врачей, такой побочный эффект от маточных спиралей наблюдается крайне редко. Он связан с пониженной выработкой эстрогена в организме.

Девушка призналась, что из-за выпадения волос перестала чувствовать себя женственной. Однако спустя несколько лет наконец смогла принять свою внешность и свое заболевание. «Я начала следить за некоторыми другими дамами, у которых есть алопеция, и они были так открыты об этом и не боялись показать миру, кто они на самом деле», — рассказала британка.