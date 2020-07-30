Пользовавшаяся средствами контрацепции женщина забеременела и родила тройню

Жительница английского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, родила тройню, несмотря на то, что использовала средства контрацепции. Об этом сообщает сайт Birmingham Mail.

26-летняя Бетани Смит (Bethany Smith), у которой уже есть трое старших детей, была удивлена, когда обнаружила, что вновь беременна. Зачатие произошло несмотря на то, что она пользовалась противозачаточной спиралью.

Когда врачи сообщили ей, что она ждет не одного, а троих детей, она и ее партнер были поражены. В прошлых поколениях их семей не рождались близнецы.

Сначала у Смит начались роды на 26-й неделе беременности (в норме беременность длится около 38 недель). Британку доставили в больницу, и врачи смогли остановить процесс. В конце концов, роды произошли на 31 неделе беременности. Роженице провели кесарево сечение, так как роды естественным путем были бы очень опасны для ее здоровья.

Англичанка два дня не могла увидеть новорожденных, так как они были подключены к дыхательным аппаратам. Только один родитель мог посещать их раз в день. При этом необходимо было надевать маски, халаты и перчатки. «Все волнение от рождения ребенка забрал коронавирус. Мы не могли делать то, что делали бы нормальные родители», — посетовала она.

«Дети провели в больнице три недели, после чего мы отвезли их домой. Сейчас с ними все хорошо», — рассказала Смит.

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню. Подобное встречается лишь у одной из 200 миллионов рожениц.