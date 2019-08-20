Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню

Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток. Об этом сообщает информационный портал KOTA-TV.

В субботу, 10 августа, Даннетт Гилтц (Dannette Giltz) почувствовала резкую боль в животе. Женщина решила, что у нее камни в почках и отправилась в больницу. «Я подумала, что это камни в почках, потому что у меня они уже были», — объяснила она журналистам.

Врачи осмотрели американку и заявили, что она рожает, и у нее двойня. Однако во время родов выяснилось, что женщина была беременна тремя детьми — мальчиком и двумя девочками. Родители назвали их Блейз, Джипси и Никки. Каждый из них весил около 1,8 килограмма.

«Никто из нас не видел тройняшек, зачатых естественных путем, не говоря уже о том, чтобы мать не знала о беременности ими до 34 недели. Поэтому все в шоке, да и мы тоже», — призналась Даннетт. Она добавила, что очень благодарна друзьям, родственникам и незнакомцам, узнавшим о ее истории, за то, что они подарили одежду для новорожденных и другие необходимые для детей вещи.

Помимо тройняшек у Даннетт и ее мужа, проживших 12 лет в браке, есть два ребенка. Они часто просили у родителей младшего брата или сестру и очень рады пополнению в семействе.

В конце июля сообщалось о британке, которая узнала, что беременна восьмым ребенком за несколько минут до родов. Женщина была уверена, что резкая боль вызвана камнями в почках и вызвала врачей, которые и доставили ее в больницу, где она родила здорового ребенка.

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