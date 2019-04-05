Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.

После рождения первенца 18-летняя Эммалуиз Леггэйт (Emmalouise Leggate) принимала противозачаточные таблетки и не планировала второго ребенка. Однако утром, 17 июля 2018 года, ее живот округлился, хотя еще вечером предыдущего дня был абсолютно плоским, утверждает мать. Британка вызвала скорую помощь и спустя 45 минут родила здорового младенца по имени Сиара (Ciara).

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Женщина вспоминает, как до этого немного поправилась и пыталась похудеть, однако округления конкретно живота она не наблюдала. «Я не делала тест на беременность. У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего. Доктора не могут объяснить, почему у меня не было живота, — рассказывает Леггэйт. — Они лишь предполагают, что ребенок мог находиться в области спины. Так происходит довольно часто».

После появления на свет второго ребенка Леггэйт установила внутриматочную спираль (контрацептив, который предотвращает попадание сперматозоидов в полость матки, — прим. «Ленты.ру») и начала регулярно делать тесты на беременность.

В феврале 2019 года сообщалось о студентке из Великобритании, которая пожаловалась на сильную головную боль, была введена в кому, и через несколько дней проснулась матерью. Оказалось, что у нее была преэклампсия — тяжелая форма токсикоза на поздних стадиях беременности. Женщину доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Ночью врачи провели экстренное кесарево сечение.

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