Не знавшая о беременности женщина напугала возлюбленного внезапными родами

Жительница шотландского города Фолкерк, не знавшая о своей беременности, внезапно родила. Об этом сообщает местная газета The Daily Record.

20-летняя Стейси Портер (Stacey Porter) почувствовала спазмы в животе в пятницу, 10 мая. В это время ее возлюбленный Дэвид Джонстон (David Johnston) спал на диване. Под утро мужчина проснулся и увидел на экране телефона, который находился в беззвучном режиме, 60 пропущенных звонков от Портер. Спустя секунды девушка позвонила снова и сказала: «Поднимайся наверх, я родила».

«Все было как в тумане, кажется, я проснулся от криков или плача», — вспоминает Дэвид. Он направился в ванную комнату, где находилась Портер, и вызвал бригаду скорой помощи. «Парамедик отправил меня собирать сумку. По неведомой мне причине за вещами я полез в холодильник, — объясняет мужчина. — Я до сих пор не могу описать эмоции, которые тогда испытал».

По словам Портер, роды прошли довольно быстро и безболезненно. Буквально через несколько минут после того, как на свет появилась София Грейс (Sophia Grace Johnston), на помощь прибежал Джонстон.

Новоиспеченная мать отметила, что до рождения младенца она принимала противозачаточные таблетки и не планировала ребенка. Все это время она позволяла себе употреблять алкоголь и летала в отпуск на дальние расстояния, что противопоказано при беременности.

Прибывшие на место парамедики признались, что впервые столкнулись с подобным случаем. В результате доктора осмотрели шотландку и ее дочь и заключили, что обе абсолютно здоровы.

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